Непопулярная наука

Парадоксальные выводы можно сделать из опроса накануне Дня российской науки: россияне верят в отечественную науку, но не видят ее достижений. Между тем, несмотря ни на что, соответствующие достижения, причем на мировом уровне, отечественные ученые все-таки производят. По поводу же отсутствия к ним массового интереса есть любопытные версии.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня российской науки провел опрос, в ходе которого целых 72% россиян не смогли назвать научные открытия страны последних десятилетий. В то же время 48% граждан отметили, что отечественная наука находится на подъеме, 37% заявили, что она немного отстает, и 15% – что значительно отстает от мировой.

Незаметная для граждан российская наука, однако, продолжает двигаться вперед. В связи с этим газета ВЗГЛЯД попросила экспертов рассказать, какие российские научные открытия и достижения последних десятилетий они считают наиболее значимыми.

Фазовый переход в плазме

«Ученые Объединенного института высоких температур и Института проблем химической физики года три назад открыли фазовый переход в плазме, который предсказывали Ландау, Вигнер, Зельдович, Абрикосов и другие. Это новый эффект, и он подтверждается в разных лабораториях мира. Данное открытие широко цитируется и является значимым достижением», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов.

«Открытие фазового перехода в плазму имеет значение для изучения физики планет-гигантов Солнечной системы и экзопланет, которых сейчас открыто около полутора тысяч», – объяснил Фортов.

Гравитационные волны

«Астрономия – наука международная, и сугубо национальные открытия в ней сейчас сложно найти. Но если говорить об открытиях, сделанных при значительном участии наших ученых, с использованием нашего оборудования и теоретических наработок – можно вспомнить про открытие, касающееся гравитационных волн», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Так, 11 февраля 2016 года ученые, участвующие в проекте LIGO, объявили об открытии гравитационных волн – колебаний «ткани» пространства-времени, вызванных быстрыми перемещениями очень массивных тел, которые были предсказаны еще Альбертом Эйнштейном почти сто лет назад в общей теории относительности.

Бозон Хиггса и графен

Главный научный сотрудник Лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Богачев помимо гравитационных волн в качестве международных проектов с участием российских ученых выделил бозон Хиггса. Это новая элементарная частица, открытая в 2012 году.

«Он был открыт в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Там вообще в ЦЕРН четыре эксперимента проводилось, с помощью которых этот бозон открыли. И во всех этих экспериментах часть оборудования сделана Россией, кроме того, во всех работах участвовали российские ученые», – указал собеседник.

Несколько лет назад много говорилось про графен, напомнил Богачев. Это новый двумерный материал, представляющий собой форму углерода, толщиной в один атом и обладающий высокой гибкостью при большой прочности. «Люди, которые открыли его, хотя и работают сейчас не в России, но это русские ученые, которые образование получили в России», – отметил собеседник. Это выпускники МФТИ Андрей Гейм и Константин Новоселов.

Противовирусные препараты

Есть ряд новых лекарств, открытых на новой основе, заявил газете ВЗГЛЯД директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Российской академии наук Валерий Черешнев. Раздел фармокологии – это вообще приоритетное российское направление, добавил он.

По его словам, «антибиотики показывают свою несостоятельность», и был сделан целый ряд открытий, связанных с противовирусными препаратами. Например, был открыт и запущен в производство триазавирин – «принципиально новый российский препарат, эффективный против 15 видов гриппа».

Кроме того, ряд открытий посвящен патогенезу и механизму развития заболеваний, отметил Черешнев. Этим направлением занимался, в частности, академик РАМН профессор Анатолий Климов в 80–90-е годы. Он детально изучал аутоиммунное развитие атеросклероза. Раньше считалось, что это заболевание является следствием нарушения обмена холестерина, а сейчас в ходе исследований выяснилось, что сначала начинается какое-то вирусное заболевание, а вслед из-за повышенной проницаемости стенок сосудов возникает нарушение обмена. «Это тоже наше оригинальное направление», – подчеркнул эксперт.

Подлинность «Слова о полку Игореве»

«Помните «Слово о полку Игореве»? – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, доктор политических наук, академик РАН Юрий Пивоваров. – Когда «Слово» нашли в конце XVIII века, сразу возникла мысль, что это подделка. Даже Пушкин писал, что «Слово о полку» стоит, как колокольня в степи, в поле, то есть что ничего подобного тогда не было. Во время пожара Москвы 1812 года, как говорят, подлинник сгорел. И выдающийся русский историк Зимин в XX веке написал книгу о том, что это подделка. А это был великий ученый, и все ему поверили, в том числе и я», – рассказал собеседник.

«А вот академик Андрей Зализняк вместе с крупнейшим археологом, академиком Валентином Яниным доказал аутентичность «Слова». Причем Зализняк доказал это как филолог мирового уровня. Это говорит о высокой зрелости культуры Древней Руси. И это не просто открытие мирового уровня, сделанное в середине 2000-х. Это повод для пересмотра исторических взглядов», – подчеркнул Пивоваров.

Темная энергия и «квантовый блокчейн»

Есть и еще ряд любопытных открытий, сделанных российскими учеными. 1 февраля исследователи из Института теоретической физики РАН предложили новое описание темной энергии, позволяющее судить о ее преобразовании в темную материю. Темная материя и темная энергия вместе составляют около 95% всего вещества Вселенной, и при этом они мало изучены. Предложение ученых стало новым решением космологической загадки.

Предыдущий год тоже был знаковым для ученых. Физики из Российского квантового центра создали первый в мире «квантовый блокчейн» (система распределенного хранения данных, которую невозможно взломать, поскольку она защищена при помощи методов квантовой криптографии).

И неинтересно, и нечего

Как видно, достижений у российской науки за последние годы было достаточно. Как же так вышло, что в массовом сознании ничего об этом не известно? Валерий Черешнев считает, что причиной этому «общее отношение к науке, не только у нас, но и в мире. В целом уменьшается финансирование», – подчеркнул Черешнев.

Научное просвещение, пропаганда научных исследований сократились в десятки раз. «Где программа «Очевидное – невероятное», из которой полстраны черпали знания? Где журналы, например «Знание – сила», которые популярным языком рассказывали о достижениях? Нет ничего, все убрали», – констатировал собеседник. По его мнению, чтобы исправить ситуацию, необходимо вернуться «к государственной системе пропаганды».

«Научные исследования, конечно, надо уметь презентовать, но с «горячими новостями» они конкурировать не могут. Да и вообще доля такой информации крайне низкая, потому она становится узкопрофильной информацией», – согласилась с ним член комитета ГД по образованию и науке Алена Аршинова.

А вот Владимир Фортов считает, что виноваты и сами деятели науки. «Ученые должны вести диалог с обществом и разъяснять, какое значение это имеет для людей», – говорит он.

Но есть и принципиально иная версия исчезновения массового интереса к научным достижениям.

«Дело в том, что в области физических технологий никаких открытий уже не будет, потому что известны четыре типа фундаментальных взаимодействий. И все из того, что появляется нового, является не более чем следствием этих вещей. Известны свойства индивидуальных объектов, создана фундаментальная теория, которая называется стандартной, и она описывает весь мир. Сейчас даже Нобелевские премии не за что давать, – заявил газете ВЗГЛЯД доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов. – Конечно, есть достижения в области совершенствовании старых открытий. Но принципиально это ничего не меняет».

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