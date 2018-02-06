Оккупанты ОРДО хотят ввести «внешнее управление» на «ДМЗ»

Оккупационная «власть» «ДНР» намерена ввести внешнее управление на предприятие «Донецкий металлургический завод» в оккупированном Донецке.

«Министр промышленности ДНР» Алексей Грановский сообщил: «Ожидаем решения Совета министров ДНР о введении внешнего управления на ПАО „ДМЗ“. Это структурное подразделение „Донецкстали“, оно с 2012 года законсервировано. Это два прокатных цеха на территории Донецкого металлургического завода, они не попали в список на внешнюю администрацию».

По его словам, запуск производства ПАО «ДМЗ» обеспечит рабочими местами от 600 до 700 человек.

Грановский уточнил: «Юзовский металлургический завод будет поставлять сырье в эти прокатные мощности. Мы сможем увеличить объем производимой продукции до 30 тысяч тонн».