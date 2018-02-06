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Олигархи-возвращенцы


Добавлено: 06 фев 2018 в 09:28, Категория: Политика
Олигархи-возвращенцы

«Кремлевский список» начал свое волшебное действие – не прошло и недели, а бизнес-омбудсмен Борис Титов уже передал Владимиру Путину первый список из десятка олигархов, которые находятся в Великобритании и резко захотели вернуться в Россию.

Сенат и Госдепартамент США можно поздравить – благодаря своим героическим действиям, а также активной помощи их партнеров они потихоньку начали делать то, что сами российские власти не могли 25 лет – заставили наших олигархов думать о возвращении домой с деньгами.

Первыми «делать ноги» надумали олигархи, осевшие в Англии, где выходцам из России помимо переписи стали угрожать и санкциями – министр по вопросам безопасности МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что владельцы активов на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов, должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность наложат арест.

Ареста, по примеру Керимова, нашим «британцам» не захотелось, и тут на них накатила такая ностальгия по Родине, что они сами пришли к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей поговорить на тему, как бы так вернуться домой, чтобы по дороге потерялось как можно меньше.

«В списке более десяти имен, но не сотни», – рассказал Титов журналистам. Он добавил, что список сформирован не окончательно. «Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен», – уточнил он.

Для зарубежных бизнесменов, которые хотят, чтобы их дела также были рассмотрены или пересмотрены, открыты специальные пункты обращения в Великобритании, США, Испании, на Кипре и в Израиле. Юристы и волонтеры готовы помочь бизнесменам правильно составить обращение омбудсмену и подать соответствующие документы.

«Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним», – сказал Титов.

Встреча проходила в субботу в Пушкинском доме в центре Лондона. На ней присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков.

Впрочем, далеко не все беглецы, выкачавшие в свое время миллиарды из России, горят желанием ехать домой. Так, известный «поздравлением» своим работникам «въе…й или уе…й» Евгений Чичваркин заявил, что в России будут продолжаться «отъемы бизнеса, аресты, пытки и посадки». «Я, как пострадавший, считаю, что это так», – начал кричать он.

И вот здесь кроется самая большая проблема – среди новоявленных «патриотов» есть немало таких, кто откровенно презирает «Рашку», видя в ней исключительно кормовую базу, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. И они не просят, а как обычно – хотят, чтобы было по их желаниям.

Да, возвращать деньги домой из оффшоров необходимо – хотя бы часть вывезенных триллионов долларов, вот только приносить в жертву и национальные интересы, и интересы населения страны ради возвращения тех, кто сбежит и предаст при первой возможно не просто неправильно – это глупо. Хотят домой – вперед, инвестируй в важные наши проекты, как этого требуют мальтийцы, строй дешевое жилье, дороги, вкладывай в науку и здравоохранение, как это делают в Штатах. Заслужи право быть русским после того, как бросил страну в самый тяжелый за 15 лет момент и бежал с нашими деньгами и тогда – добро пожаловать.

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Добавлено: 06 фев 2018 в 09:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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