Опубликовано заявление Рады в связи с польским «антибандеровским законом»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об обращении украинского парламента к властям Польши в ответ на антибандеровский закон. RT приводит текст документа.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об обращении украинского парламента к властям Польши в ответ на антибандеровский закон.

В тексте документа отмечается, что Рада с «глубокой обеспокоенностью» восприняла решение о новом польском законе. Отмечается, что нем якобы дается «предвзятое и противоречивое» определение понятия «преступления украинских националистов».

Авторы заявления отмечают, что законопроект открывает путь к усилению антиукраинских тенденций в польском обществе. Отмечается, что Верховная рада «отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа». Депутаты призвали польские власти не допустить вступления в силу принятого сеймом законопроекта.