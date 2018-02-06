Пентагон потерял 800 миллионов долларов

В Пентагоне не знают, что случилось с тратой более 800 миллионов долларов. Сообщается, что Агентство по материально-техническому снабжению обороны исказило информацию на сотни миллионов долларов в расходах по проекту.Эта программа проводилась с 2007 по 2012 год. По данным ревизии одного из своих ведомств, Министерство обороны США не объяснить расходы на 800 миллионов. Из них неучтенных 436 миллионов якобы было затрачено на строительные проекты. Еще 384 миллиона долларов вообще не имеет никакой документации. Кроме того, агентство не смогло предоставить доказательства на покупки для компьютерных систем на 100 миллионов долларов.Этот анализ стал тревожным началом для ежегодных аудитов, которые Пентагон обещал пройти под руководством президента Дональда Трампа (Donald Trump).