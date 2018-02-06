ПГС утвердил Жаворонкова членом ЦИК с правом совещательного голоса

Тема: Президентские выборы — 2018

Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил первого заместителя руководителя ЦИК партии, руководителя Организационного управления Максима Жаворонкова членом Центральной избирательной комиссии России с правом совещательного голоса. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

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Также решением Президиума Генсовета партии были прекращены аналогичные полномочия Константина Мазуревского, который в настоящее время занимает должность главы аппарата фракции «Единой России» в Государственной Думе.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на 1 января 2018 года в России выявлено 108 968 869 избирателей. Она отметила, что Росстат при подсчёте численности населения страны учитывает всё наличное население. При этом она добавила, что с 1 июля 2017 года численность избирателей снизилась более чем на пятьсот тысяч человек из-за «отчистить списки от мёртвых душ».

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