Появились яркие фото учений десантников в Донбассе

В Донбассе военнослужащие одного из подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады проводят учения по стандартам НАТО.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что десантники совершенствуют профессиональные навыки в рамках тактико-специальной подготовки, учатся различным видам боя, оттачивают действия в экстремальных ситуациях.

В ведомстве добавили:"Обязательными элементами обучения является огневая, тактическая, техническая подготовки, тактическая медицина. На базе командно-штабных машин десантники быстро разворачивают пункт управления, с помощью новейших систем обеспечивают связь в радио и спутниковых сетях, охраняют пункты управления, сопровождают колонны техники».

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