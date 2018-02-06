Правительство обяжет лесопользователей восстанавливать лес в объемах вырубки

Правительство России своим законопроектом обяжет лесопользователей восстанавливать лес в объемах произведенной ими вырубки.

Информация об этом появилась в понедельник на сайте Государственной думы РФ.

«Лица, использующие лес, должны будут осуществлять мероприятия по лесовосстановлению (лесоразведению) в границах территории соответствующего субъекта РФ», — подчеркнули в нижней палате парламента.

При этом восстановить лес предполагается в течение одного года. Такая норма не должна распространятся на тех, кто производит вырубку деревьев по технической необходимости, как, к примеру, при разработке полезных ископаемых или обеспечении безопасности населения. Кабмин полагает, что это поможет не только ускорить восстановление лесов в России, но и обеспечить занятость граждан страны в лесоразведении.