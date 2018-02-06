Правительство по-новому будет оценить финансовую устойчивость застройщиков

С 6 февраля в силу вступило постановление Правительства, уточняющее порядок оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика. Читайте по теме

Жильё для обманутых дольщиков должны будут достраивать быстрее

Документом уточнён порядок расчёта норматива целевого использования средств, который применяется для оценки надёжности строительной компании. Теперь норматив будет определяться путём деления суммы активов застройщика, не связанных со строительством, на сумму его чистых активов и общую сумму обязательств, уменьшенную на величину обязательство по договорам участия в долевом строительстве.

Ранее застройщиков обязали отчислять в компенсационный фонд долевого строительства 1,2 процента от каждого заключённого ими договора. Если застройщик не сможет выполнить своих обязательств, за счёт средств фонда будут выплачивать дольщикам вложенные деньги или завершать возведение их жилья.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен.

Налог на движимое имущество могут отменить

Водолацкий рассказал о работе спецназа в районе, откуда был сбит Су-25

Завтраки и обеды детей улучшат с помощью закона