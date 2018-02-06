Прокуроры требуют продления ареста подозреваемых в ДТП в Харькове

Прокуратура ходатайствует о продлении ареста подозреваемым по делу о резонансном ДТП в центре Харькова — Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Так, прокуратура просит назначить дело о смертельном ДТП на улице Сумской к рассмотрению и продлить подозреваемой Зайцевой и Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога еще на 60 дней.

Участница ДТП Елена Зайцева сообщила, что она не возражает против требований прокуратуры.

Она отметила: «Моя позиция не поменялась. Ничего против не имею».

При этом Геннадий Дронов выразил несогласие с позицией прокуратуры о назначении дела к рассмотрению. Его адвокат отмечает: «Считаю, что об этом говорить рано».

Также, защита подозреваемого выступила против избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.