Раскрываемость убийств в России достигла исторического уровня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на коллегии ведомства сообщил, что по итогам 2017 года раскрываемость убийств превысила 91%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раскрываемость убийств впервые в истории России превысила 91%, изнасилований — 97%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, — 95%», — сказал Бастрыкин.

Отметим, ранее Александр Бастрыкин назвал рекордной другую цифру — он заявил, что раскрываемость убийств в 2017 году достигла 93%. Раскрываемость изнасилований он также оценивал по-другому — в 98%.