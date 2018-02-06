Россия взволновала НАТО калининградскими «Искандерами»

То, чего так долго опасалось и руководство НАТО в целом, и прибалтийские страны в частности, все-таки произошло. Российские ракетные комплексы «Искандер», способные нейтрализовать американские системы ПРО, прибыли в Калининградскую область для постановки на постоянное боевое дежурство. Судя по всему, Россия специально дала НАТО утечку об этом событии.

Президент и министр обороны Литвы Даля Грибаускайте и Раймундас Кароблис вызвали сенсацию, объявив, что в понедельник «в Калининград» доставлены оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

«Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты «Искандер», – сказала глава литовского государства, добавив, что ракеты прибыли «для постоянного нахождения. Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы».

А Раймундас Кароблис добавил: раньше эти ракеты, способные нести ядерные заряды, доставлялись сюда только на время – для маневров, однако «на этот раз ситуация иная – это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры». «Искандеры» в 12 час. должны были быть выгружены в Калининградском порту», – цитировал министра обороны портал Delfi.

Источник этой информации литовские политики не указали. Но действительно в Калининградскую область в 12.29 в понедельник прибыл регулярный грузопассажирский паром из Петербурга с одноименным названием «Петербург». Из данных портала Marinetraffic.com об этом мог узнать любой желающий. Судя по всему, Вильнюс получил информацию о том, что российские военные везут «Искандеры» именно этим рейсом.

Удивительно другое: проявив такую высокую осведомленность в том, когда «Искандеры» приплыли в Калининградскую область, президент Литвы тут же опростоволосилась по части географии, перепутав Калининград и расположенный в полусотне километров от него порт Балтийск. Именно в Балтийск всегда и прибывают паромы из большой России – из порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области. Туда же, а вовсе не в Калининград, и прибыл «Петербург».

В Москве тем временем не стали опровергать сообщение из Вильнюса. «Разместили, да, – подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. – Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей) по первоочередному уничтожению», – цитирует депутата телеканал RT. Газете ВЗГЛЯД Владимир Шаманов добавил:

«Мы предупреждали НАТО, что в случае целесообразности размещения ракет в Калининграде мы их разместим. В соответствии с договоренностями мы ничего не скрывали».

Что до того, как в НАТО могли узнать точную дату прибытия ракет, Шаманов переадресовал этот вопрос «специальным ведомствам».

Из открытых данных известно и точное место, куда будут направлены прибывшие под Калининград «Искандеры» – это 152-я гвардейская ракетная Брестско-Варшавская ордена Ленина Краснознаменная ордена Кутузова бригада в Черняховске. Там в порядке планового перевооружения как раз и меняют устаревшие комплексы «Точка-У» на современные комплексы «Искандер».

А в конце января командир ракетного соединения Анатолий Городецкий публично докладывал Сергею Шойгу о завершении строительства парковой зоны для «Искандеров». После этого прибытие ракет стало вопросом времени.

Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Рига) сомневается, что в НАТО узнали дату прибытия ракет благодаря своим разведывательным спутникам или авиации, которая патрулирует Балтику.

«Конечно, дата прибытия изначально была тайной. Но я не думаю, что натовские самолеты что-то просвечивали на пароме. Скорее всего, россияне просто сами организовали утечку информации, – заявил рижский эксперт газете ВЗГЛЯД. – Если им нужно было, чтобы американцы заметили «Искандеры» со спутника – они и сделали так, что американцы заметили. Люди же знают свое дело».

«По крайней мере, в технических пределах натовцы заранее понимали, какие объекты и куда могут быть перемещены. Россия предупреждала об этом задолго. Никакой военной тайны там особой не было. В этой части все заявления руководства Литвы в данном случае – это не показатель, они просто дурочку гоняют».

Версия о том, что Россия намеренно засветила перемещение «Искандеров» под Калининград для американской разведки, имеет еще одно подкрепление. Два года назад данные ракетные комплексы уже перемещались (тогда временно) в то же самое место дислокации. И уже тогда российские военные комментировали, что намеренно выставили одну из установок на открытой палубе парома, чтобы уточнить параметры работы американского разведспутника.

Как известно, о возможности разместить в Калининградской области «Искандеры» Россия предупреждала с 2008 года. И дело вовсе не в том, чтобы, как утверждают прибалтийские политики, «угрожать половине Европы». Все обстоит ровно наоборот – «Искандеры» нужны, чтобы в случае гипотетического конфликта России и США в течение нескольких минут уничтожить элементы американской системы ПРО в Европе, в частности в Польше. Эти несколько минут являются критическими при нанесении Россией ответно-встречного удара по Соединенным Штатам с помощью межконтинентальных баллистических ракет.

Литовская разведка ранее оговаривалась: применять «Искандеры» по целям в самой Литве нет необходимости. Но их размещение для Литвы потенциально опасно тем, что «Искандеры» в случае необходимости смогут помешать действиям ее союзников по НАТО. Собственно, литовская разведка добросовестно пересказывает официальные заявления военно-политического руководства России.

О том, что при размещении дополнительных войск в Калининградской области Россия не имеет в виду никаких агрессивных планов, а лишь «защищает свои жизненные интересы», заявляла в свое время и американская аналитическая группа Stratfor. Основное, что в этом случае возмущало натовских аналитиков, – невозможность (в первую очередь из-за комплексов С-400) безнаказанно атаковать российскую территорию.

А с постоянным размещением «Искандеров» под Калининградом натовские аналитики могут быть и вовсе полностью уверены в гарантированном нанесении Россией удара возмездия.