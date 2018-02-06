Российские бизнесмены из «кремлевского доклада» столкнулись с первыми проблемами

Кроме того, агентство ссылаясь на 4 источника передает, что отдельные банки после обнародования «кремлевского списка» усилили контроль за транзакциями.

Такие сведения агентство получило от некоторых уполномоченных высокопоставленных лиц Российской Федерации на условиях анонимности.

Один из неназванных русских участников списка поведал Bloomberg, что из-за публикации отчета он может лишиться сделки с зарубежными партнёрами.

В свою очередь компания Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как «политически значимых лиц». Затем, по предварительной имеющейся информации агентства, банки самостоятельно поставили все транзакции попавших под санкции граждан России на особый контроль.

Минфин, напоминает агентство, до этого объявил, что за публикацией списка последуют санкции, однако какими они будут и на кого распространятся, пока неизвестно.

Министр финансов США в конце января в соответствии с законом «О сопротивлении противникам Америки посредством санкций» обнародовал «кремлевский список», куда вошло практически все руководство РФ и большие русские предприниматели — всего не менее 200 человек. Вдобавок в списке значатся персоны, которые уже давно не живут в РФ и не имеют близких отношений с русской властью. Всего в него вошли 210 человек, в том числе 96 предпринимателей, при этом их список целиком совпал со списком русских долларовых миллиардеров по версии Forbes.

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