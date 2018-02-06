«Ростех» анонсировал смену руководителя АвтоВАЗа

Гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов объявил, что основные акционера ПАО «АвтоВАЗ» подыскивают кандидатуру на замену действующему президенту Николя Мору.

Мор уже назначен управляющим евразийского регионального подразделения Рэно, уточнил Чемезов. «На данный момент подбирают они (Renault — прим. ВЗГЛЯД)» , — проинформировал Чемезов. «С нами должны согласовать это предложение», — сообщил Чемезов.

Уполномоченный «Ростеха» сообщил РБК, что дата смены гендиректора АвтоВАЗа неведома.

Волжский автомобильный завод вскоре сменит руководителя, об этом объявил глава «Ростеха» Сергей Чемизов. Уполномоченный «Renault Россия» воздержался от комментариев.

В середине весны 2016 Николя Мор назначен на должность президента ПАО «Автоваз». Концерн в своем пресс-релизе зимой сообщал, что Мор сохранит пост руководителя Автоваза.

По утверждению Чемезова, кандидатура нового руководителя пока остается неизвестной. Кроме того, с 2018 года Николь Мор занимает должность операционного директора группы Рэно в Евразии. «Мы хотели бы сделать это до конца первого квартала». «АвтоВАЗ» — крупнейший русский автомобильный производитель. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, «Ростеха» — 32,8%.