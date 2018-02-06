Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны маршалу Василию Петрову

Маршал Василий Петров родился 2 января 1917 года в селе Чернолесское Ставропольской губернии. В 1935 году окончил 10 классов средней школы, в 1937 году — 2 курса Орджоникидзевского педагогического института.

В армии с 22 ноября 1939 года, служил в полковой школе.

В 1941 году окончил двухмесячные курсы младших лейтенантов, после чего принял командование кавалерийским взводом.

С декабря 1942 по март 1943 года — командир батальона автоматчиков, заместитель начальника штаба мотострелковой бригады. Награждён орденом Красной Звезды.

С марта 1943 по декабрь 1944 года начальник 1-го отделения штаба стрелковой бригады, затем на такой же должности в штабе 38-й стрелковой дивизии.

Участник обороны Одессы, Севастополя и Кавказа, освобождал Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии. Сражался на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, Степном, Воронежском, 2-м Украинском и 1-м Украинском фронтах. Начав войну младшим лейтенантом, окончил её майором.

В 1945 году окончил ускоренный курс Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1948 году — основной курс этой же академии.

После войны на штабной работе в армейском звене. С 1948 28 лет служил на Дальнем Востоке, из них 18 лет в 5 армии Уссурийск. С июня 1953 года по декабрь 1955 года — командир 50-го стрелкового полка.

С декабря 1955 по январь 1957 года — начальник штаба 390й стрелковой дивизии. С января 1957 по июль 1961 года — командир 129-й учебной мотострелковой дивизии.

С июля 1961 по июнь 1964 года — начальник штаба 5ой армии.

С июня 1964 по январь 1966 года — командующий 5-й армией и 10 лет в округе.

С января 1966 по апрель 1972 года начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

В 1969 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

С апреля 1972 по май 1976 года — командующий войсками Дальневосточного военного округа.

С мая 1976 по декабрь 1978 года — первый заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками и одновременно во время Эфиопо-сомалийской войны (1977—1978) возглавлял оперативную группу Министерства обороны СССР в Эфиопии.

2 года с декабря 1978 по ноябрь 1980 года — Главнокомандующий войсками Дальнего Востока. 5 лет с ноября 1980 по январь 1985 года — Главнокомандующий сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР.

С января 1985 по июль 1986 года — первый заместитель министра обороны СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года «за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и отвагу» генералу армии Петрову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза

До 1992 года генеральный инспектор Группы Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР и советник начальника Генерального штаба Объединённых Вооруженных Сил СНГ. С сентября 1992 года — советник при Министерстве обороны Российской Федерации.