Силовики продолжат проверку чиновников в Дагестане

Проверка дагестанских чиновников правоохранительными органами продолжается. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Конечно, продолжается», — сказал Буксман корреспонденту РИА Новости.

Чиновник рассказал, что в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы.

В конце января в республике начались задержания чиновников. Первым был арестован мэр Махачкалы Маса Мусаев, затем последовал архитектор города, в феврале — члены правительства Дагестана во главе с врио премьера Абдусамадом Гамидовым.

Всех их обвиняют в различных эпизодах мошенничества.