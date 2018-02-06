Синоптики пообещали серьезное ухудшение погодных условий 8–9 февраля

8–9 февраля в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий, так как циклон накроет большинство регионов метелями и сильными снегопадами.

В пресс-службе Укргидрометцентра сообщили, что по данным синоптиков 8 февраля, сильные снегопады, гололедица и налипание мокрого снега ожидаются в Одесской, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях.

В пятницу, 9 февраля метели и осадки в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 10–20 сантиметров) накроют значительную часть западных регионов и север, а именно: Хмельницкую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую, местами Киевскую и Черниговскую области.

Кроме того, сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега синоптики прогнозируют на Кировоградщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Харьковщине. 8 февраля в западной Украине, ночью 9 февраля на Левобережье усиление ветра до 15–20 метров в секунду.