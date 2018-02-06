«Скромный пенсионер»: В РФ обнародовали сумму доходов Путина за 6 лет

Общая сумма доходов нынешнего президента РФ Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей (около 18,5 млн грн).

Так, на сайте ЦИК РФ декларации о доходах и имуществе Путина среди основных источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.

Отмечается, что у Путина открыто 13 счетов в банках на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля (примерно 6,6 млн грн). Также, в его распоряжении имеется 230 акций банка «Санкт-Петербург». При этом из недвижимого имущество на Путина зарегистрирована квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и 18 квадратных метров соответственно.

Помимо этого, в его пользовании имеется квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метра. Из транспортных средств, Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 1960 года выпуска и 1965-го, «Нивой» 2009 года выпуска и прицепом «Скиф» 1987 года выпуска.