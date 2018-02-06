«Стрижка шерсти с дураков»: Биткоин лопнул после слов Сороса

Ожидаемое и предсказанное всеми ведущими экономистами падение биткоина началось — за два дня он подешевел до 7,9 тысяч долларов. «Чисто случайно» падение криптовалют началось через 10 дней, как об этом объявил международный аферист Сорос, заранее обвинив в этом «диктаторов».

После того, как сначала Bank of America, а затем JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт, а затем появился вброс от южнокорейского новостного агентства Yonhap News о том, что Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи с целью кражи криптовалюты, биткоин и все остальные подобные виртуальные деньги стали резко дешеветь. Они уже упали на более чем 10%, и пока света в конце туннеля не видно.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 12,6%, до 7,89 тысячи долларов.

В целом, о том, что биткоин — это мыльный пузырь, говорили практически все ведущие экономисты, кроме наших представителей секты технократов. В конце прошлого года известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, бывший советником в России во времена «шоковой терапии», сделал неутешительный прогноз: «Трудно рассматривать рост цены биткоина иначе, чем как пузырь, который в конечном итоге лопнет,» — приводит его слова газета Boston Globe.

Американец отметил, что 14-кратный рост стоимости криптовалюты в прошедшем году не имел никаких реальных оснований. По его словам, рыночная цена и популярность биткоина определяется лишь верой людей в его стоимость и желанием быстро разбогатеть, что не раз приводило к печальным последствиям. Сакс назвал заблуждением веру сторонников криптовалюты в то, что биткоин способен превзойти доллар из-за своей анонимности. По мнению экономиста, это свойство валюты на практике является его слабостью, потому что власти хотят контролировать финансовые потоки для борьбы с экономическими преступлениями, уклонением от уплаты налогов и терроризмом, и они не расстанутся с этими возможностями добровольно. Он подчеркнул, что некоторые страны уже приняли или принимают меры, чтобы взять под контроль обращение криптовалюты. Это, по мнению американца, вероятнее всего, вызовет обвал биткоина, хотя точный момент этого падения предсказать нельзя.

Ранее пессимизм по поводу стоимости биткоина высказывали в Morgan Stanley. Там назвали реальную стоимость биткоина в $0. Об этом заявил аналитик Morgan Stanley Джеймс Фосетт. Он подчеркнул, что биткоин нельзя приравнивать к валюте, но его можно назвать «цифровым золотом, хоть криптовалюта и не является аналогом настоящего золота». По словам эксперта, если криптовалютой никто не будет пользоваться в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю.

А в начале февраля лауреат Нобелевской премии, американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в интервью Bloomberg TV назвал биткоин «самым большим пузырем в истории человечества». По его словам, биткоин также является «матерью всех пузырей» (тут можно поспорить: на самом деле, самым большим пузырем является доллар США) в мире существуют более 1,3 тыс. криптовалют, большинство из которых «даже хуже», чем биткоин. Экономист заявил, что технология блокчейн существует уже более 10 лет, а единственное, что удалось создать благодаря ей — «криптовалюты, которые являются мошенничеством».

О том, кто создал это мошенничество, в середине января рассказала основатель и бывший руководитель «Лаборатории Касперского», руководитель направления «Информационная безопасность» в рамках реализуемой Правительством РФ программой цифровой экономики, признанный мировой эксперт IT-индустрии Наталья Касперская.

«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. Она "приватизирована" так же, как интернет, GPS, TOR. Фактически это доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — рассказала Касперская в лекции, посвященной цифровому суверенитету России.

Впрочем, Фосетт прав: без дураков, которые эту валюту покупали, она бы столько не продержалась на столь высоком уровне обмена. А выступали за биткоин «продвинутые блоггеры» и наши технократы. Что там Нобелевский лауреат, когда есть блогеры, в том числе и наши, которые поспешили возвестить начало новой эры в экономике. По их словам, технология блокчейн и биткоин сделают всех людей в мире свободными от оков «мирового заговора центральных банков», позволят без сложностей переводить деньги в любую точку мира, через любые границы. Также сторонники «чудесного нового мира» обещают полную защиту от инфляции. Некоторые из них даже без особой скромности называли себя евангелистами, намекая на то, что появление биткоина сопоставимо по историческим масштабам с появлением христианства.

Поддержала блоггеров и наша секта технократов во главе с руководителем Сбербанка Германом Грефом. 16 сентября он заявил, что в мировой экономике может в ближайшее десятилетие произойти «гигантский сдвиг» благодаря распространению блокчейна — распределенной базы данных, на основе которой работают биткоин и другие криптовалюты. Блокчейн будет все больше применяться как в бизнесе, так и в сфере государственного управления, полагает глава Сбербанка. Он отметил, что технология может дать «гигантские возможности». А 3 февраля этого года, когда про «пузырь» говорили уже все, швейцарское отделение Сбербанка — Sberbank (Switzerland) AG, начало готовиться к запуску клиентских операций с криптовалютой, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ.

«Мы работаем в одной из юрисдикций, где криптовалюты разрешены не только к производству, но и к операциям — это Швейцария. И сейчас наш швейцарский офис активно работает над тем, чтобы создать такую возможность для тех наших клиентов, которые очень ясно себе представляют все риски, связанные с инвестированием в криптовалюту», — сказал Г.Греф. А самое смешное, что он отметил, что банк никогда бы не предложил такие инвестиции неквалифицированному инвестору. Впрочем, Греф у нас и без биткоина помешан на электронных деньгах, о чем уже сегодня рассказало наше агентство.

Однако отойдем от биткоина и посмотрим, как американцы красиво лопнули криптопузырь. Началось все еще в декабре 2017-ого, когда стал под вопрос главный принцип криптовалюты — анонимность. Тогда председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон заявил, что брокеры должны соблюдать направленное против отмывания денег правило «Знай своего клиента» (KYC/AML) независимо от того, как классифицируется биткоин. Тогда же SEC возбудила уголовное дело против двух организаторов ICO, которым удалось привлечь около $15 млн. в результате первоначального предложения монет. Доминик Лакруа и Сабрина Паради-Ройер из канадского Квебека вместе с компанией PlexCorp обвинили в нарушении законов США о ценных бумагах и обмане инвесторов. Комиссия также получила ордер на немедленное замораживание активов PlexCorp с учётом того, что $15 млн. «от тысяч инвесторов» стремительно распределяются по разным счетам. SEC заявила, что это первая заявка, подготовленная и поданная киберподразделением.

Далее была прорекламированная всеми ведущими СМИ речь Сороса в Давосе, где тот тоже назвал криптовалюты «пузырем», но обвинил в их падении «диктаторов». «Обычно, когда у вас есть параболическая кривая, рано или поздно наступает резкое падение. Однако в данном случае, пока в мире на подъеме находятся диктаторские режимы, исход может быть и другим, потому что правители таких стран будут вкладывать в биткоин, чтобы свить себе гнездышко за границей», — сказал Сорос.

И вот, в воскресенье два ведущих американских банка отказались принимать платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт. В JPMorgan говорят, что такое решение вызвано опасениями, связанными с кредитными рисками. В Bank of America решение объясняют борьбой с отмыванием денег, а также потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту. При этом клиенты BofA, которые пользуются дебетовыми картами, по-прежнему могут платить с их помощью за криптовалюты.

Но ведь США не могут быть «против свободы», а потому и появился фейк про кражу биткоинов КНДР. При этом все СМИ распространили, что корейцам уже удалось украсть криптовалюты стоимостью в «десятки миллионов вонов», проинформировало Национальное агентство разведки Республики Корея ранее в понедельник южнокорейских депутатов. О том, что большая половина новостей о северянах — ложь, и южнокрейские журналисты получают деньги за фейки, знают все. Еще не утих скандал с официальным представителем КНДР на Олимпиаде — «расстрелянной» южнокрейскими СМИ 5 лет назад певицы Хен Сон Воль. И зная, что это фейк, про кражу написали все ведущие СМИ, объявив именно это, а не действия американских банков, причиной падения виртуальных денег.

В итоге, все прекрасно — «кто-то умный» соберет немало денег, организовав и имея инсайд о понижении курса, а кто-то потеряет немалые суммы, веря в «будущее» новых американских денег, но виноватым объявят «диктатора Кима», который снова «подорвал веру». Сорос и компания могут пить шампанское — план удался на славу.

Тут стоит отметить, как пишут те же американские экономисты, стрижка шерсти с дураков еще не закончена, и в конце февраля — начале весны биткоин снова пойдет вверх, чтобы рухнуть основательно в апреле. Вполне вероятно, что будут его еще ронять так не раз — виноватыми еще можно сделать Путина, Иран, Венесуэлу, Китай — и так, пока дураки не кончатся.

http://katyusha.org/view?id=9345