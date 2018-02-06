Суверенным правом Российской Федерации назвал Песков размещение «Искандеров» под Калининградом

Российская Федерация использует суверенное право размещать вооружения на собственной территории и никому этим не грозит, проинформировал секретарь В. В. Путина Дмитрий Песков, объясняя данные о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом объявил секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Это только суверенный вопрос, уточнил секретарь президента.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в начале рабочей недели утверждал, что НАТО должна будет выработать ответ на размещение «Искандеров» в Калининградской области. РФ никому не грозит, однако имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на собственной территории, подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что похожие действия не должны быть поводом для чьего-либо беспокойства.

До этого руководитель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов подтверждал, что РФ разметила комплексы «Искандер» в Калининградской области.

До этого в Министерстве обороны РФ утверждали, что «Искандеры» временами перебрасываются в Калининградскую область в рамках боевой подготовки.

Россия имеет суверенное право на размещение своего вооружения в любом месте на собственной территории.

По утверждению спикера Кремля, Российская Федерация никому никогда не угрожала и не грозит.