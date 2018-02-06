«Тупые генералы»: заграничный консультант армии ВСУ поделился впечатлениями о ней

Майор Армии обороны Израиля Виктор Верцнер, который добровольно помогает украинской армии в Донбассе, неожиданно для всех раскритиковал ВСУ.

Верцнер опубликовал на своей странице пост, в котором назвал генералом украинской армии «некомпетентными и крайне тупыми». Кроме этого, он заявил, что солдаты ВСУ подвергнуты унижениям и издевательствам.

Израильский майор отметил, что главной проблемой украинской армии является царящие там два синдрома «мы сами всё знаем» и «мы сильнейшая армия Европы», при этом система подготовки командного состава давно устарела и никак не соответствует современным потребностям.

В пример Верцнер привёл свой визит в отряд спецподразделения, туда он наведался в сопровождении волонтёров, американских чиновников и атташе. К их приходу связисток переодели в вышиванки и заставили подавать обед.

Ещё одним показательным примером для Верцнера стал случай на штабных учениях.

«Сначала я с восхищением наблюдал со стороны за слаженной работой штаба, да ещё по стандартам НАТО, такое встретишь не везде.

Однако потом увидел перед каждым офицером листочки с текстом», — рассказал Верцнер.

В конце своего обращения, майор из Израиля призвал руководство ВСУ пересмотреть свои действия, напомнив, что велосипед давно изобретён, а новый с квадратными колёсами не нужен никому.