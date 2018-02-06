Участникам смертельного ДТП в Харькове грозит до 10 лет тюрьмы

Подозреваемым в совершении страшного ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, вручили обвинительные акты, согласно которым им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, что и привело к гибели людей. Согласно тексту документа, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица отметил: «Обвинительный акт вручен. Дронова обвиняют в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет). Наказание от 5 до 10 лет. Смягчающих обстоятельств не выявлено».

Также, обвинительный акт получила и Елена Зайцева. Ее адвокат Юлия Козырь сообщила, что она получила такой же обвинительный акт, как и адвокат Дронова. Кроме того, она добавила, что в отношении Зайцевой учтены смягчающие обстоятельства.

Козырь уточнила: «Прокуратура указала в обвинительном акте раскаяние Зайцевой как смягчающее обстоятельство».

Сегодня, на 14:00 назначено подготовительное заседание по делу. Ожидается, что на заседании будут присутствовать оба обвиняемых.