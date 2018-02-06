Украина ввела безвиз с еще одной страной

Украина заключила соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда, которое расположено на Карибах.Об этом сообщает "Укринформ".Однако соглашение является важным не только из-за безвиза. В частности, оно означает усиление политической поддержки Украины со стороны государства-члена ООН на фоне российской агрессии.Тот вызов, который стоит перед Украиной, когда ваш сосед, который вторгся на вашу территорию и до сих пор пытается запугать вас, навязать свое господство, не является уникальным. Мы, маленькие страны в Карибском бассейне, испытываем подобные проблемы постоянно,– объяснил позицию Антигуа и Барбуды посол этой страны в США сэр Рональд Сандерс.