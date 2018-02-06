Сотрудники ГПСУ совместно с работниками ГФС задержали гражданина Украины на КПВВ «Новотроицкое» за попытку провезти в оккупированный Донецк прибор для майнинга криптовалюты.

Пресс-служба администрации ГПСУ сообщили, что мужчина на автомобиле марки Volkswagen пытался переместить в багажном отделении среди личных вещей прибор для майнинга криптовалюты.

Сейчас гражданина вместе с прибором для майнинга передали ГФС для принятия правового решения и составление протокола по ч. 1 ст. 204–3 («Нарушение порядка перемещения товаров»).

Embedded video for Украинец вез через КПВВ в зону АТО прибор для майнинга криптовалюты

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