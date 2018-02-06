Украинский экс-министр пояснил, из-за кого страна превратилась в «сельский туалет Европы»

Он подчеркнул, что ранее Украина являлась мостом, соединяющим Европу и восток: РФ, Казахстан и Узбекистан.

Во время одного из эфиров на телеканале «112 Украина» Евгений Червоненко пояснил, в какой ситуации на текущий момент находится Киев.

Прежний глава министерства транспорта и связи Украины Евгений Червоненко считает, что действия украинских националистических движений привели к тому, что страна превратилась в «сельский туалет Европы», передает РИА Новости.

Украина после ухудшения отношений с Россией, Польшей, Румынией и Венгрией превратилась в «сельский туалет».

Стоит обозначить, что сам Червоненко пробивался на государственные должности как при Ющенко, так и при его оппоненте Януковиче. «И он был здесь депутатом и министром», — написал в социальная сеть Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.