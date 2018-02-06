В «ДНР» отреагировали на решение Рады сохранить закон о «реинтеграции» Донбасса

Отклонение Верховной рады Украины постановления депутатов «Оппоблока» об отмене закона о реинтеграции Донбасса свидетельствует о «полном отсутствии здравомыслия украинских парламентариев».

Об этом заявил «глава делегации ДНР» на Минских переговорах Денис Пушилин отметил: «Абсолютно предсказуемый поступок украинских парламентариев, свидетельствующий о полном отсутствии здравомыслия и какого-либо профессионализма. Данный нормативный акт все также не соответствует ни конституции Украины, ни международным нормативно-правовым документам и конвенциям».