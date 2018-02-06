В Эстонии провалился под лед автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В Эстонии, в Пярнуском уезде в море провалился микроавтобус с людьми.

Пресс-служба Ляэнеского спасательного центра сообщила, что инцидент произошел в 500 метрах от порта Муналайд. Спасатель Ээво Пулли заявил, что это не были местные жители, которые пока остерегаются выходить на лед.

При этом два человека — мужчина и женщина — смогли самостоятельно выбраться на лед. Их скорой помощью доставили в больницу. Очевидцы добавили, что они были в состоянии сильного опьянения.

При этом в автобусе могли находиться четыре человека. Сейчас их поисками займутся водолазы.

Глубина в месте происшествия составляет четыре метра.