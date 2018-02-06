В Европейском Союзе сделали важное заявление о конфликте на Востоке Украины

Сегодня в Париже министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел официальную встречу со своим коллегой из Франции.Главной темой разговора дипломатов стала непростая ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает территориальную целостность Украины и призывает Российскую Федерацию выполнять так называемые Минские соглашения.Французский дипломат констатировал, что кризис на Донбассе регулярно приводит к новым жертвам, а местное население страдает из-за тяжелых условий жизни.Главной целью ЕС является урегулирование конфликта на Донбассе политическим путем, - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.