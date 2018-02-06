В Госдуме обсудят законопроект Яровой по борьбе с «резиновыми офисами»

Ответственность за фиктивную постановку на миграционный учёт распространят на юридические лица

В Государственной Думе продолжается работа над проектом закона, который уточнит понятие фиктивной постановки иностранцев на учёт по месту пребывания. Инициатива призвана исключить махинации при постановке мигрантов на учёт по адресу нежилых помещений.

Под махинациями имеется в виду предоставление недостоверных сведений, а также случаи, когда мигрант заведомо не собирается пребывать по указанному адресу, либо когда принимающая сторона изначально не собирается предоставлять иностранцу указанные помещения для пребывания.

Действующий Федеральный закон №109-ФЗ позволяет иностранцам становиться на временный учёт по адресу как жилых помещений, так и нежилых (учреждений или организаций, в которые трудоустроились мигранты). Читайте по теме

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Однако понятие фиктивной постановки на учёт, которое также прописано в законе, учитывает махинации только при постановке на учёт по адресу жилых помещений, а нежилые в нём вообще никак не упоминаются. Это создало условия для появления так называемых «резиновых офисов» — организаций, которые массово на платной основе регистрируют по своему адресу иностранных граждан, которые там по факту не работают.

Такое же определение фиктивной постановки на миграционный учёт используется и в статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, которое определяет наказание за данный проступок. Таким образом, создатели «резиновых офисов» не несут уголовной ответственности за свои деяния (максимальное наказание — три года лишения свободы).

Внимание на данный пробел в законодательстве обратила депутат Госдумы Ирина Яровая и предложила исключить в действующих определениях слово «жилое». Тем самым определение будет касаться всех возможных способов постановки на временный учёт, а государство получит возможность привлекать создателей «резиновых офисов» к ответственности.

20 декабря законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Во вторник, 6 февраля, в рамках подготовки проекта ко второму чтению его планирует рассмотреть Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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