В «ЛНР» для «оживления экономики» ОРЛО прибыла делегация из Южной Осетии

И.о. главаря «ЛНР» Леонид Пасечник сегодня провел рабочую встречу с прибывшими в оккупированный Луганск для подписания соглашения об экономическом сотрудничестве членами делегации из Южной Осетии.

СМИ сепаратистов отметили: «Леонид Пасечник провел встречу с представителями делегации республики Южная Осетия — государство Алания, посетившими Луганск для подписания Соглашения об экономическом сотрудничестве».

При этом Пасечник выразил уверенность, что предстоящее подписание соглашения о сотрудничестве — это только лишь первый шаг в развитии отношений между «республиками»: «Уверен, что данное соглашение позволит оживить не только экономику наших республик, но и остальные сферы деятельности».