В НАТО занервничали после появления «Искандеров» под Калининградом

В НАТО выразили обеспокоенность в связи с размещением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса заявил, что любое развертывание ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, близ границ военного блока не способствует снижению напряженности в отношениях с РФ.

«Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы «Искандер« в 1990-х годах», — цитирует «Интерфакс» его слова.

Сотрудник аппарата НАТО выразил надежду «услышать больше об этом от России» для того, чтобы «определить точную ситуацию».

«НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него», — сказал военный.

Ранее в понедельник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» развёрнут на территории Калининградской области. Позднее эту информацию подтвердил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В конце января командир ракетного соединения в Калининградской области Анатолий Городецкий сообщил о завершении строительства парковой зоны для размещения ракетных комплексов «Искандер».

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