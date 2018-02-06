В Ставропольском крае на охоте отец нечаянно застрелил сына

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по случайному убийству отцом на охоте сына. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

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Как установило следствие, днём 3 февраля 38-летний житель Ставрополя со своим 13-летним сыном были на охоте рядом с посёлком Цымлянский Шпаковского района. Отец во время перезарядки охотничьего нарезного ружья случайно нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону сына. Мальчик получил ранение, от которого умер на месте.

В отношении подозреваемого Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы.

«По уголовному делу назначены судебные экспертизы, также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств», — говорится на сайте ведомства.

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