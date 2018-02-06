В страшном ДТП погиб экс-председатель Николаевского облсовета?

Сегодня в результате ДТП погиб депутат, экс-глава Николаевского облсовета Владимир Луста.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отметил, что авария произошла на трассе Николаев — Снигиревка, где столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (в котором находились Луста с водителем) и зерновоз КамАЗ.

Отмечается, что Toyota ехала по трассе со стороны Снигиревки, в направлении Николаева.

По предварительным данным, на участке дороги возле села Партизанское из-за сложных погодных условий автомобиль занесло, в результате чего, он выехал на встречную полосу движения и «лоб в лоб» столкнулся с КамАЗом, двигавшемся на встречу. От мощного бокового удара внедорожник и кабину КамАЗа смяло.

После столкновения Toyota загорелась и от нее вспыхнул и КамАЗ. При этом водителя и пассажира Toyota зажало в салоне искореженного автомобиля.

Местные жители помогли водителю КамАЗа выбраться из горящей кабины. Луста же с водителем погибли на месте аварии.

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