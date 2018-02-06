Верховная Рада приняла обращение к президенту Польши

Верховная Рада призвала президента Республики Польша Анджея Дуду заблокировать изменения в законодательство страны, согласно которому вводится уголовная ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов».

За соответствующее Заявлении ВР сегодня проголосовали 242 депутата. При этом украинские нардепы призвали президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность.

Так, в документе сказано, что Верховная Рады с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон о Институт национальной памяти, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание так называемых «преступлений украинских националистов «.

Нардепы считают, что такое решение открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе, а откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказываются под угрозой уголовного преследования, что несовместимо с демократическими ценностями.

В заявлении сказано: «Верховная Рада категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического».

Нардепы при этом обращают внимание, что принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

В заявлении добавили: «Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, совместное познание фактов истории, применения персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века… позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство «.