Военнослужащую Нацгвардии осудили на четыре года тюрьмы за шпионаж

Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признала виновной военнослужащую Нацгвардии в государственной измене и приговорила ее к четырем годам лишения свободы.

Пресс-центр СБУ сообщила, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба ВС РФ во время визита к родной сестре в Москву.

Кроме того, в ведомстве отметили, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Ей были определены разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора.

В СБУ добавили: «Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года. Во время досудебного следствия женщина полностью раскаявшейся в действиях в ущерб национальным интересам Украины и оказала полное содействие следствию».