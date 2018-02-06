В Украинском государстве посоветовали поменять воинское приветствие Желаем здоровья на Слава Украине

Руководство предлагает официально ввести военные приветствия «Слава Украине» и «Героям слава» вместо приветствий советского образца. Ежели глава либо старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава», — сказано в документе.

Инициатором законодательного акта является руководитель Кабмина Владимир Гройсман. «Героям слава!» для солдат Вооруженных сил Украины.

По полученной информации, законодательный проект о внесении изменений в украинское законодательство по задачам, касающимся прохождения военной службы предусматривает использование бойцами и офицерским составом украинской армии нового приветствия: «Слава Украине!».

Уже в ближайшем будущем украинские военнослужащие могут приветствовать друг дружку не новым методом - «Слава Украине!».

Кроме того, в распорядке дня военных появится час на национально-патриотическую подготовку. Чтобы следить за выполнением подготовки у каждого командующего бригадами и полками будет заместитель (полка) по морально-психологической подготовке.