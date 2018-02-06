В Воронеже школа № 85 будет носить имя погибшего летчика Романа Филипова

Об этом сообщила глава управления информации мэрии Воронежа Ольга Извекова.

Кроме того, отмечают корреспонденты, решение об увековечивании памяти лётчика было поддержано членами комиссии по культурному наследию городской администрации.

В Воронеже школа № 85 на улице Маршала Жукова, 2 будет носить имя погибшего героически летчика Романа Филипова. Летчика посмертно представили к званию Героя Российской Федерации.

Напомним, что 3 февраля в сирийской провинции Идлиб сбили штурмовик Су-25, которым управлял наш земляк. Пилот катапультировался, однако умер в бою с террористами. Похороны Романа пройдут 8 февраля на Аллее героев Коминтерновского кладбища. Босс вспомнила, что Роман Филипов обучался фактически на одни «пятёрки».

По утверждению Извековой, также совсем скоро будет изготовлена мемориальная доска, которую установят на помещении образовательного учреждения.