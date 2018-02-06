Выборы-2018: ЦИК проверил подписи в поддержку Собчак

Центральная избирательная комиссия РФ проверила подписи в поддержку кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак.

По информации ЦИК, в среду, 31 января, избирательный штаб Собчак сдал 105 тысяч подписей избирателей за выдвижение кандидатуры Ксении Анатольевны на предстоящих президентских выборах. Центризбирком РФ проверил подписи и признал недействительными 1,33% при допустимом пороге брака 5%.

«Брака в подписях за Собчак всего 1,33%», — сообщил штаб.

Центральная избирательная комиссия зарегистрирует кандидатуру Собчак в четверг, 8 февраля. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.