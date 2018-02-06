Явлинский призвал созвать международную конференцию по Украине

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил созвать международную конференцию по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Явлинский заявил, что необходимо найти общий язык с украинской стороной. По его мнению, необходимо провести большую международную конференцию, которая выработает «дорожную карту» по украинскому вопросу. Он заявил, что в ней должны участвовать Россия, Украина, США и ЕС.

Лидер «Яблока» заявил, что России стоит отказаться от «идеи подавления Киева». По его словам, «признание этих реалий» - задача будущего президента.

ЦИК РФ принял документы от кандидата на выборах президента Григория Явлинского 22 декабря минувшего года. В ходе съезда «Яблока» за выдвижение Явлинского проголосовали 98 делегатов, против высказались четыре.