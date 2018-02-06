Жители ОРДЛО возмущены хамством на блокпостах боевиков

Боевики ОРДЛО начали отбирать у местного населения, пересекающего линию разграничения, даже те товары и продукты питания, которые официально разрешены для провоза.

Сейчас под строгим запретом у боевиков официально лишь мясная продукция и алкоголь.

При этом боевики вместе с изъятием из сумок людей блоков сигарет, медикаментов, упакованной в вакуум колбасы, стали отбирать еще и чай с кофе.

Пользователи отмечают, что свои действия «освободители» никак не комментируют, давая понять, что они «хозяева» ситуации и с ними лучше не спорить.

В соцсетях жители Донбасса жалуются, что орки издеваются над ними в открытую, фотографируют на свои телефоны, как люди толкутся в жутких очередях на блокпостах, вымогая «денежное вознаграждение».

Даже сторонники боевиков отмечают, что без «дачи на лапу» бытовую технику через некоторые КПП боевиков можно даже не пытаться провозить, также там процветают неправомерные досмотры личных вещей, а особенно мужское население боевики заставляют раздеваться чуть ли не до трусов.

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