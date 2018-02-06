Зубко: Украинцев ждут новые правила аренды квартир

Кабмин Украины разрабатывает изменения в Жилищном кодексе, направленные на приведение в порядок рынка аренды жилья в Украине.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил: «Сейчас примерно 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени. Готовим закон, который позволит выписать правила в этой сфере: что такое съемное жилье, каким образом люди должны туда вселяться, получать прописку, каким образом они должны выселяться, если не выполняют условия договора».

Зубко считает, что предприятия не должны будут выкупать служебные квартиры для своих работников, а смогут снимать такое жилье.

Он подчеркнул: «То есть банк, предприятие, любая организация могли бы тратить часть средств на погашение аренды жилья своим служащим. Это не требует приобретения служебных квартир и их содержания. Этот вариант возможен для Нацполиции и ВСУ. Инвесторы будут вкладывать средства в строительство жилья не на продажу, а для аренды. Это дает возможность построить недвижимость и получать с нее легальный доход».