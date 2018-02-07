Аброськин: В Харькове полиция задержала «вора в законе» «Изота»

Полиция задержала в Харькове «вора в законе», ранее судимого по кличке Изот.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил: «Желание получить преступное звание по воровскому „уставу“ заставило его лично выезжать на своем Лексусе в течение длительного времени и совершать кражи элитных авто на парковке возле источника Саржин Яр».

По его словам, пока водители находились в церкви или отдыхали на природе вор в законе «обчищал их автомобили». Аброськин добавил: «Пользуясь своим статусом в криминальной среде, он запрещал совершение краж в указанном месте другим преступникам. Да еще и угрожал настоятелю церкви поджогом храма за то, что тот посмел сделать ему замечание».

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