Алиев распорядился провести внеочередные выборы в Азербайджане

Но в начале рабочей недели Алиев подписал распоряжение о проведении 11 апреля нынешнего 2018 г внеочередных президентских выборов. В распоряжении президента не сообщается, чем вызвано решение о переносе выборов.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля, но не 17 октября, как планировалось вначале. Он получил право самолично назначать внеочередные выборы после внесения изменений в Конституцию на референдуме 26 сентября 2016 г.

Назначение досрочных президентских выборов в Азербайджане — это попытка удержать власть.

Алиев считает, что внеочередные президентские выборы были объявлены с учетом идущих в государстве процессов, огромных мероприятий местного и интернационального уровня, проведение которых предвидено в государстве, а кроме этого совпадения парламентских выборов, которые будут проведены в 2025-ом году, со следующими президентскими выборами, а еще большого доверия народа Президенту.

По утверждению Т. Погосяна, назначив внеочередные выборы президента на 11 апреля, И. Алиев пробует в процессе предвыборной гонки представить события апрельской четырехдневной войны следующего года в качестве «победного» события, утаить собственные неудачи.

Распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов на 100% соответствует условиям Конституции и законодательства Азербайджана.

В следующем году азербайджанский парламент изменил Избирательный кодекс. До этого выборы планировалось провести 17 октября.

Ильхам Алиев занимает пост президента Азербайджана с 2003 года. У руководителя государства есть право схожим обращаться к избирателям за вотумом доверия, информирует РИА Новости.

Примечательно, что Алиев не указал с чем связано перенесение даты выборов. Пока об участии Алиева в выборах понятно по словам руководителя правящей партии. Он уже три раза побеждал на президентских выборах.

«Ильхам Алиев желает уменьшить для оппозиции время подготовки к выборам», — проинформировал Ариф Гаджили.