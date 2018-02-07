Библиотеки Калининграда присоединились к акции, приуроченной Международному дню книгодарения

14 февраля — не только лишь праздник всех влюбленных, однако и влюбленных в книги и чтение!

Акцию проведет Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Интересные книги в хорошем состоянии можно принести до 14 февраля в детскую библиотеку имени Н. Островского. На протяжении четырёх дней они будут принимать детские книги в презент от читателей.

Бумажные сокровища можно будет передать в Союзе Женщин РФ на Красном проспекте 173 и в Новосибирской национальной областной научной библиотеке на Советской 6.

С 12 по 18 февраля состоится 2-ая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. Всем, кто примет энергичное участие в акции, вручат «Сертификаты почетных читателей».

Акция продлится весь день с 8:00 до 17:00.

Как поведали нашему изданию в библиотеке, в сей день самые первые посетители-книголюбы получат подарки. В 2014 году акцию поддержали библиотеки 60 регионов, крупнейшие книжные магазины и издательства.