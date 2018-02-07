Боевика Захара Прилепина отказались селить в гостиницу в Париже

Российского писателя и боевика «ДНР» Захара Прилепина отказались поселить в гостинице Российского центра науки и культуры в Париже, так как он поддерживает боевиков в Донбассе.

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в социальных сетях. сообщил, что 3–4 февраля в Париже проходили Дни Русской Книги и Русскоязычных Литератур, где присутствовал и российский писатель и боевик «ДНР» Захар Прилепин.

Ходаковский отметил: «Пикантность в том, что русского писателя Захара Прилепина отказались селить в гостинице Центра, потому что он принимает участие в событиях на Донбассе. Французы, что самое интересное, не отказались пустить его на свою территорию, не применив к нему никаких санкций, а наше культурное представительство в Париже отказало ему в малой любезности — поселиться в гостинице русского Центра».