Большинство оставшихся в России трудовых мигрантов приехали из Украины — Голодец

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец озвучила статистику по итогом прошлого года. Она выступила на Неделе российского бизнеса.

Миграционный поток растет: на сегодняшний день работать в страну приехали еще плюс 50 человек. Это связано не только экономическими, но и политическими факторами.

Большинство трудовых мигрантов, которые остались в России по итогам 2017 года, прибыли из Украины, сообщила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец на Неделе российского бизнеса.

Несмотря на позитивную ситуацию с миграционный потоком, внимание сейчас должно быть приковано к российским специалистами — для них необходимо создать привлекательные условия труда. В первую очередь, важно их трудоустройство, отметила она.