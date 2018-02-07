Британская разведка взволнована размещением акций EN+ Дерипаски на Лондонской бирже

Холдинг EN+ владеет 48% акциями РУСАЛа, находящегося под западными санкциями. В компании утверждают, что не попадают под санкции ЕС и США.

Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МИ-6) озабочена выходом компании EN+ бизнесмена Олега Дерипаски на Лондонскую фондовую биржу. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Еще в ноябре прошлого года британская разведка удивилась, что структура разместила свои акции без консультаций с ними и усомнилась в адекватности решений и самостоятельности Лондонской фондовой биржи. По их мнению, биржа не смогла оценить, к чему приведут такие изменения.

Лондонская фондовая биржа оставила эти обвинения без комментариев. Управление по финансовому надзору заверило, что размещение акций EN+ не является срывом санкционного режима. Отдельные консультации проводились и с Казначейством.

Ранее глава РФ Владимир Путин пошутил по поводу отсутствия его фамилии в обнародованном США «кремлевском докладе». «Обидно, слушай!», — отреагировал он. По его словам, в этот список, который не является санкционным, включены «целые отрасли», и, по сути, все россияне.