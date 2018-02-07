Часть ул. им. Гагарина в Краснодаре с завтрашнего дня будет односторонней

По двум имеющимся полосам любителям автомобилей разрешат двигаться в сторону улицы имени Воровского. Так, с 8 февраля участок улицы имени Гагарина между улицами имени Тургенева и имени Воровского будет односторонним.

Изменение схемы движения будет действовать с 8 февраля до конца реконструкции улицы Тургенева, поведали в пресс-центре администрации города.

На участке ул. им. Гагарина — от перекрестка с ул. им. Тургенева до ул. им.

Изменение будет действовать с 8 февраля до окончания работ по капитальному ремонту ул. им. Тургенева, передает pr-служба мэрии Краснодара.

Гагарина на этом участке останется односторонней до окончания работ по капремонту ул. Тургенева. Кроме того, был закрыт проезд по улице Бабушкина на перекрестке с Тургенева и проезд по одной половине кольца на пересечении Красных Партизан и Тургенева в направлении улицы Котовского. Также была скорректирована схема организации движения на прилежащих дорогах.