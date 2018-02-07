Цветы Герою: память майора Романа Филипова почтили в Екатеринбурге (ФОТО)

Страшной утратой для всей страны стала гибель российского летчика Романа Филипова в Сирии.

Это горе вместе с родными и близкими разделяют миллионы людей в стране. Не остался в стороне и Екатеринбург. Жители города принесли цветы к портрету героя, появившемуся около памятника «Черный тюльпан» на площади Советской армии в центре Екатеринбурга.

Хоть жизнь Романа и не была связана со столицей Урала, но его поистине героический поступок не оставил равнодушными сердца екатеринбуржцев. Жители города скорбят о погибшем летчике, так же как это было после гибели пилота СУ-24 Олега Пешкова в Сирии, который был выпускником Екатеринбургского Суворовского училища.

Роман Филипов стал Героем России не просто потому что выполнил свой долг до конца, уничтожая террористов до последней своей минуты, это действительно поступок настоящего Мужчины и Защитника своего Отечества.

Управляя штурмовиком СУ-25, он уничтожил немало террористов, и даже будучи сбит, катапультировался и вступил в неравную схватку с боевиками.

Его последние слова «Это вам за пацанов» сейчас у всех на устах. Представляя последний бой летчика становится страшно, но одновременно понимаешь, что не перевелись еще «мужи на Руси» способные постоять за свою Родину. Роман летал ради нас в небе Сирии и погиб, защищая нашу безопасность.