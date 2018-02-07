"Детские капризы" — в МИД РФ прокомментировали истерики Вашингтона

Выражая недовольство в связи с укреплением отношений между Российской Федерацией и государствами Латинской Америки, Соединенные Штаты Америки ведут себя как капризный ребенок, закативший очередную истерику. Так считает Сергей Рябков, заместитель начальника министра иностранных дел РФ.Ранее, напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что сближение России со странами Латинской Америки вызывает у Вашингтона серьезные опасения."Это, в общем-то, не новость. США вообще любят устраивать капризы по любому поводу, напоминая тем самым какого-то ужасно капризного ребенка. Когда что-то происходит не так, как хотелось бы Вашингтону, он превращается в такого себе enfant terrible, падающего на пол в истеричном припадке. Это просто несерьезно", — заявил Рябков.Замглавы МИД РФ добавил, что напряжение в отношениях РФ и США провоцируется в основном политикой Вашингтона, который в качестве единственного кроме военной силы внешнеполитического инструмента привык использовать санкции. "Это никак не способствует хоть сколько-нибудь результативному диалогу, поэтому вместо того, чтобы закатывать истерики, стоит пересмотреть свои методы", — говорит Рябков.